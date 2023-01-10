Передача Україні танків Leopard: Шольц назвав головну умову [ Редагувати ]
Канцлер Німеччини Олафа Шольц Заявив, що Німеччина може передати Україні танки Leopard. Однак Берлін не піде такий крок самостійно.
Про це пише Reuters.
З такою заявою німецький канцлер виступив під час заходу Соціал-демократичної партії (СДПН).
Він сказав, що західні союзники нібито "витратили довгий час на підготовку, обговорення та організацію щодо цього питання", а також як і раніше висловив переконання в необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками.
Німеччина не піде на це (передачу танків Leopard Україні - ред.) сама. Німеччина завжди буде залишатися єдиною зі своїми друзями і союзниками.
по темі
російське "перемир'я" було черговою спробою маніпулювати дипломатією з боку кремля
Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки Збройних сил України в майбутньому
Посилення обороноздатності України для відбиття російської агресії за рахунок постачання танків Leopard підтримали віцепрезиденти Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт (партія "Зелені") та Вольфганг Кубицький (партія ВДП). Про це повідомляє Hamburger Abendblatt
У росії відкрито розкритикували заяву президента володимира путіна про оголошення "перемир'я" на Різдво
Німеччина планує направити Україні у першому кварталі 2023 року 40 бойових машин піхоти (БМП) Marder. Про це заявив на брифінгу представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт