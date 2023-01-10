Канцлер Німеччини Олафа Шольц Заявив, що Німеччина може передати Україні танки Leopard. Однак Берлін не піде такий крок самостійно.

Про це пише Reuters.

З такою заявою німецький канцлер виступив під час заходу Соціал-демократичної партії (СДПН).

Він сказав, що західні союзники нібито "витратили довгий час на підготовку, обговорення та організацію щодо цього питання", а також як і раніше висловив переконання в необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками.