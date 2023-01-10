У Зеленського сказали, що дасть постачання Україні західної зброї [ Редагувати ]
Постачання західної зброї дозволяють Україні вирішити кілька завдань на фронті. Серед яких - обнулення "військової репутації" рф.
Про це пише в Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Постачання західної зброї дозволяють Україні вирішити кілька завдань. 1. Обнулення "військової репутації" РФ; 2. Прискорення звільнення територій та закриття "українського фронту" на десятиліття; 3. Локалізація конфлікту на окупованих територіях, щоб не було розростання та масштабування війни", - написав Подоляк.
Нагадаємо, що напередодні засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), яке відбудеться 20 січня, все більше серед західних політиків лунають заяви щодо постачання Україні необхідного озброєння.
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