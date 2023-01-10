Майбутній саміт Україна-ЄС: Зеленський зробив заяву [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Однією з тем обговорень став майбутній саміт Україна-ЄС.
Про це повідомляє глава української держави в Telegram.
"Під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні. Домовилися про спільні зусилля щодо реалізації формули світу. Обговорили очікування від майбутнього саміту Україна-ЄС", - написав Зеленський за підсумками переговорів.
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