В ОП розповіли, якою є ситуація з теплом і водою у Херсоні [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
У Херсоні продовжує покращуватися ситуація з теплом і водою. Відповідні служби працюють цілодобово для забезпечення громадян послугами.
Про це повідомляє на брифінгу заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
"До системи централізованого теплопостачання у Херсоні підключено 84% споживачів", - зазначив посадовець.
Тимошенко також розповів, що водопостачання вже відновлено майже в усьому місті, однак в області ситуація складніша.
"Станом на зараз (10 січня - ред.) лише 25% населених пунктів (області - ред.) із водою", - додав заступник глави ОП.
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