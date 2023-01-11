Литва планує надати для українських військових системи протиповітряної оборони та зенітні системи.

Про це повідомляє президент Литви Гітанас Науседа на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським та лідером Польщі Анджеєм Дудою у Львові.

Науседа розповів, що приїхав на зустріч з Зеленським з добрими новинами. Вони стосувалися передачі Україні озброєння та систем ППО. Окрім цього глава Литви згадав про зустріч з Зеленським незадовго до війни.

"Вже тоді ми знали, що держава-терорист не буде тихою і дійсно розпочне цю війну. Але ми не очікували, що вони будуть діяти як справжні дикуни. Сьогодні ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України", - сказав президент Литви.

В свою чергу Володимир Зеленський подякував за рішення передати озброєння.

Однак ні президент України, ні президент Литви не назвали марки зброї.