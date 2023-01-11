Натиснути на Шольца. Франція та Польща намагаються переконати німецького канцлера передати Україні бойові танки "Леопард". Як саме? І чи є шанс, що Шольц нарешті погодиться на поставки важкої броні? Тетяна Логунова розкаже.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Німеччина не буде діятиме самостійно. Німеччина завжди координуватиме свої дії з друзями та союзниками, особливо з нашим трансатлантичним партнером Сполученими Штатами Америки. Усе інше у такій небезпечній ситуації було б безвідповідально.

Це фрагмент з останнього виступу Олафа Шольца на партійному мітингу в Берліні. І всі, хто більш-менш уважно слідкує за німецькою політикою, без проблем здогадаються, що канцлер говорить про поставки Україні бойових танків "Леопард". Точніше, пояснює, чому Німеччина і досі не погодилася їх дати. Одне й те саме формулювання Шольц повторює вже кілька місяців поспіль. Мовляв, надамо танки, щойно це зроблять, наприклад, американці. Так само, як це було з бойовими машинами піхоти.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Нещодавно ми з президентом Байденом ухвалили та оголосили рішення про постачання Україні БМП "Бредлі" та "Мардерів". І те, що ми зробили це одночасно, не збіг. Так само, раніше, ми з британським прем'єром та американським президентом домовилися допомогти Україні реактивними системами залпового вогню. Ми довго обговорювали, готувалися, організовували. І коли настав час, оголосили про це рішення.

На цій позиції Шольц вперто стоїть вже кілька місяців. Попри заклики опозиціонерів, партнерів із коаліції та колишніх колег, які нині на керівних постах у Брюсселі. Так, наприклад, колишня міністр оборони Німеччини, а нині очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн теж вважає - Україні треба дати танки.

Урсула фон дер Ляйєн, очільниця Єврокомісії:

Я говорила це багато разів від початку російського вторгнення в Україну. Я вважаю, що українці повинні отримати всю необхідну зброю, яка їм потрібна, щоб вони могли впоратися із захистом своєї батьківщини. Це означає, звичайно, системи ППО, але також інші види передового військового обладнання, необхідні для захисту. Адже боронячи свою державу, українці захищають міжнародне право.

Натиснути на Шольца і переконати його відправити в Україну "Леопарди" - наразі намагаються Франція та Польща. Принаймні, це стверджують джерела американського видання "politico". Журналісти видання пишуть: президент Емануель Макрон оголосив про надання Україні легких колісних танків Amx-10, щоби підштовхнути Шольца зробити такий самий крок. З цією ж метою польські високопосадовці активно агітують за створення європейської коаліції з держав, які готові надати ЗСУ бойові танки.

До тиску на Німеччину незабаром можуть долучитися і британці. Принаймні, тамтешні ЗМІ повідомляють, що офіційний Лондон розглядає можливість надати Києву танки Challenger-2. Ідеться про 10 одиниць техніки. І якщо відповідне рішення ухвалять, канцлеру Шольцу буде дуже важко пояснити, чому "Леопарди" ще не їдуть в Україну.