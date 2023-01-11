У середу, 11 січня, міністр оборони росії Сергій Шойгу оголосив, що командувачем "спеціальної військової операції" в Україні стане голова російських збройних сил, начальник Генерального штабу Валерій Герасимов. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Це важлива зміна у підході російського диктатора володимира путіна до управління війною.

У розвідці зазначає, що призначення Герасимова командувачем театром бойових дій є показником зростаючої серйозності ситуації, в якій знаходиться росія, і ясним визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям росії.

Цей крок, ймовірно, буде зустрінутий із крайнім невдоволенням здебільшого російських ультранаціоналістів та військових блогерів, які все частіше звинувачують Герасимова у поганому веденні війни.

У відомстві також додали, що на відміну від Герасимова Суровікін отримав широку популярність у спільноті за його підтримку більш реалістичного підходу. В даний час, бувши заступником командувача, його авторитет та вплив майже напевно значно зменшилися.