Протягом минулої доби, 12 січня, сили оборони України завдали близько 30 ударів по районах зосередження противника. Вже відомо, що вони уразили пункти управління окупантів, склади боєприпасів та інші 3 важливі об'єкти.

Генеральний штаб Збройних сил України проінформував про оперативну ситуацію щодо російського вторгнення станом на ранок 13 січня. Так, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження противника, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.