Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наразі спостерігаються ознаки підготовки російськими військами до нового масованого обстрілу України. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Не виключається, що він може бути мішаним чи йти хвилями.

Прогнозувати взагалі під час війни справа невдячна, і ми говоримо про те, що населення має бути готовим, в тому числі не тільки до самої атаки, а й до того моменту, який буде потрібен для ліквідації наслідків. Ми усвідомлюємо, що ворог намагається атакувати саме інфраструктуру…

Вона зазначила, коли ворог не має переконливих успіхів на лінії зіткнення, він намагаються атакувати тилові райони України.

Наразі ситуація полягає в тому, що ми бачимо і спостерігаємо ознаки такої підготовки, тому маємо попередити, що цілком імовірно, що зараз відбувається період, коли вони злагодили сили і підтягнули резерви, які їм були потрібні після минулої масованої атаки. Ми побачили, що ворог практикує такі навали на нас і має від цього певний результат, який вони покладають в основу тактики своїх дій.

Вона припустила, що скоріш за все, новою масованою атакою противника може стати мішана, коли будуть застосовані ракети та дрони "Шахеди". Але не виключені й хвилеві атаки.