Передача Україні легких танків AMX-10RC: Франція назвала терміни [ Редагувати ]
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Міністр оборони Франції Себастьян Лекорн заявив, що Міноборони Франції окреслили терміни передачі Україні легких колісних танків AMX-10RC. Про це повідомляє Reuters.
Там сподіваються поставити їх за два місяці.
Франція сподівається доставити в Україну легкі бойові танки AMX-10RC протягом двох місяців.
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