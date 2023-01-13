Між Міністерством оборони рф та власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним почалося публічне з'ясування відносин. Зокрема, через Соледар.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляка у Twitter.

"Між російською агенцією фейкових новин (Міноборони) та військово-кримінальними ультрас (Пригожин/Золотов/Суровікін) розпочалася публічна бійка. Тема – "хто краще воює на 11-му місяці триденної війни і хто найбільше засіє своїми трупами Соледар". Гарна ознака початку феєричного кінця!…", - написав він.

Між 🇷🇺 агенцією фейкових новин (Міноборони) та військово-кримінальними ультрас (Пригожин/Золотов/Суровікін) розпочалася публічна бійка. Тема – «хто краще воює на 11-му місяці триденної війни і хто найбільше засіє своїми трупами Соледар». Гарна ознака початку феєричного кінця!… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 13, 2023

Раніше Пригожин разом із найманцями "Вагнера" заявили, що саме вони зайшли до міста. Вже 13 січня ватажок бойовиків Пригожин заявив, що у його угруповання "постійно намагаються вкрасти перемогу", натякаючи на повідомлення Міноборони рф про нібито захоплення українського Соледара.