Запеклі бої за Соледар: актуальна карта війни в Україні [ Редагувати ]
На околицях Соледару у Донецькій області тривають активні бойові дії між українськими захисниками та російськими окупантами. Тим часом у Запорізькій області два села перейшли у "сіру зону".
Про це повідомляє Deepstatemap.
Аналітики зазначаються, що інформації про фактичну ситуацію у Соледарі немає, на околицях міста йдуть запеклі бої між українськими та російськими військовими.
Окрім того, росіяни не полишають спроб захопити Бахмут у Донецькій області, проте успіху не досягають.
Тим часом селища Мирне та Дорожнянка у Запорізькій області перебувають у так званій "сірій зоні".
Так, росіяни інколи заходять у Мирне, але не мають повного контролю над ним. Тим часом у Дорожнянці окупанти лише у частині села, далі просунутися їм не дає наша артилерія.
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