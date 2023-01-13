На околицях Соледару у Донецькій області тривають активні бойові дії між українськими захисниками та російськими окупантами. Тим часом у Запорізькій області два села перейшли у "сіру зону".

Про це повідомляє Deepstatemap.

Аналітики зазначаються, що інформації про фактичну ситуацію у Соледарі немає, на околицях міста йдуть запеклі бої між українськими та російськими військовими.

Окрім того, росіяни не полишають спроб захопити Бахмут у Донецькій області, проте успіху не досягають.

Тим часом селища Мирне та Дорожнянка у Запорізькій області перебувають у так званій "сірій зоні".

Так, росіяни інколи заходять у Мирне, але не мають повного контролю над ним. Тим часом у Дорожнянці окупанти лише у частині села, далі просунутися їм не дає наша артилерія.