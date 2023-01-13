Ніхто зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту - Данілов [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
В Україні ніхто зараз не скаже, де вірогідне може відбутись відкриття нового фронту.
Про це повідомляє секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю "NV".
"Ніхто вам зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту, а якщо скаже, то це хтось з цих людей, що сидять на дивані, такі собі диванні мольфари", - йдеться у заяві.
Данілов пояснює, що у ворога може бути один план, завтра-післязавтра він може його змінювати, залежно від того як будуть складатися обставини на фронті.
"Коли ви вже знаходитесь у такій фазі, то вважати, що там прийняте одне рішення та розписане на весь рік, то ні, так не буває. Ми маємо готуватися до будь-якого розвитку подій", - додав секретар РНБО.
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