У ЗСУ прокоментували ранкові вибухи у Києві [ Редагувати ]
Ранкові звуки вибухів у Києві не пов'язані з наступом окупантів, а також будь-якими іншими військовими діями. Про їхню причину буде повідомлено додатково.
Про це повідомляє в Telegram заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
"Звуки вибухів, які можна було почути в Києві та області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку та транслювати меседж, що це нібито початок наступу з півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з півночі поки що немає", - заявив Павлюк.
За його словами, вибухи, які були чутні в Києві, не пов'язані з загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими воєнними діями. Якби була загроза – у регіоні лунав би сигнал тривоги.
Він також наголосив, що про причини вибухів буде оголошено окремо.
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