Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда виступили зі спільною заявою за підсумками зустрічі, яка відбулася у Вашингтоні 13 січня. Серед іншого, вони заявили, що будь-яке застосування росією ядерної зброї в Україні "стало б ворожим актом проти всього людства".

Ми разом виступили проти несправедливої та жорстокої агресивної війни Росії проти України, і ми продовжуватимемо вводити санкції проти Росії та надавати непохитну підтримку Україні. Ми однозначно заявляємо, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї в Україні було б нічим не виправданим ворожим актом проти людства. І ми продовжимо підтримувати Україну перед огидними атаками Росії на об'єкти критичної інфраструктури.

Японський прем'єр-міністр Кісіда під час зустрічі з Байденом підтвердив намір купити американські крилаті ракети Tomahawk. Про це повідомляє "Кіодо" з посиланням на неназваного високопоставленого представника уряду Японії.

Японська влада раніше оголосила, що закладе 211,3 млрд ієн ($1,65 млрд) у бюджеті на 2023 фінансовий рік на закупівлю ракет Tomahawk дальністю до 2,5 тис. км. На цей крок уряд Японії вирішив піти для посилення своїх можливостей протидіяти ударам.

Про плани Токіо купити американські ракети стало відомо наприкінці жовтня 2022 року. Газета "Іоміурі" писала, що Японія закупить у США 500 ракет Tomahawk до квітня 2027 року. Як наслідок у зоні потенційного ураження опиняться прибережні райони Китаю. Політику КНР японська влада вважає "найбільшим стратегічним викликом".