У віці 79 років померла народна артистка СРСР, актриса Інна Чурикова. Про це повідомив ТАСС з посиланням на директора театру "Ленком" Марка Варшавера.

Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице.

Подробиці смерті артистки не повідомляються.

Ведуча актриса "Ленкома" знайома українському телеглядачу безліччю ролей, які запам'ятовуються. Серед них - Марфушка у казці "Морозко", Варвара у "Стряпусі", яскраві образи у фільмах "Я крокую по Москві", "Невловимі месники", "Той самий Мюнхгаузен", "Ширлі-мирлі", "Ідіот", "Московська сага" та багато інших.

Інна Чурикова