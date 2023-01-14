Померла актриса Інна Чурикова [ Редагувати ]
У віці 79 років померла народна артистка СРСР, актриса Інна Чурикова. Про це повідомив ТАСС з посиланням на директора театру "Ленком" Марка Варшавера.
Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице.
Подробиці смерті артистки не повідомляються.
Ведуча актриса "Ленкома" знайома українському телеглядачу безліччю ролей, які запам'ятовуються. Серед них - Марфушка у казці "Морозко", Варвара у "Стряпусі", яскраві образи у фільмах "Я крокую по Москві", "Невловимі месники", "Той самий Мюнхгаузен", "Ширлі-мирлі", "Ідіот", "Московська сага" та багато інших.
Інна Чурикова
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