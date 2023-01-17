США та Японія розцінять ядерну атаку росії проти України як "ворожий акт проти всього людства"

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда виступили зі спільною заявою за підсумками зустрічі, яка відбулася у Вашингтоні 13 січня. Серед іншого, вони заявили, що будь-яке застосування росією ядерної зброї в Україні "стало б ворожим актом проти всього людства"