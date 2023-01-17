Анонс передачі ЗРК Patriot Україні від Нідерландів - лише початок, оскільки робота над новими рішеннями для посилення ППО триває.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших з ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Patriot - дякую, Марку! Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це тільки початок. Працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО", - наголосив Зеленський.