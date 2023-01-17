Зеленський про Patriot для України від Нідерландів: це лише початок [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Анонс передачі ЗРК Patriot Україні від Нідерландів - лише початок, оскільки робота над новими рішеннями для посилення ППО триває.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших з ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Patriot - дякую, Марку! Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це тільки початок. Працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО", - наголосив Зеленський.
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