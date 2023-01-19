Ентузіасти розробили застосунок, що дозволяє стежити за вимкненням електроенергії [ Редагувати ]
Світло є, чи вже нема? Чому вимкнули не за графіком? І як дізнатися, коли тепер з'явиться? Питання, які болять чи не кожному українцю. І щоб внести ясність у графіки вимкнень - і хоч трохи полегшити життя - за справу взялися айтішники-ентузіасти. І розробляють корисні "програми-попереджайки".
Як вони працюють і чи дійсно в нагоді? Ярина Марків з'ясовувала.
Як на нашому прикладі зараз немає світла і можна побачити на головному екрані, що в нас показує залишилось до увімкнення 3 години 34 хвилини, якщо ми перейдемо в деталі, то тут нам покаже що з 22 до 24 повинно бути світло в нас.
Киянин Іван презентує нам застосунок "Світло". Його разом із напарником Андрієм - розробив, щоби сповіщати українців про відключення електроенергії.
Іван Денісов, співрозробник застосунку "Світло":
Ідея виникла в Андрія. Було б класно не заходити постійно на сайт ДТЕКу. І робити скріншоти собі. А просто зробити такий маленький застосунок, який би просто показував декілька локацій, але в телефоні.
Тобто в застосунку можна відстежити час відключення електроенергії в декількох точках одночасно - додавши локацію (приміром дім, робота) за адресою чи групою споживачів. І за пів години до ймовірного енерговідключення - на головний екран смартфона прийде сповіщення, при цьому, навіть коли ви - офлайн.
Андрій Захлюпаний, співрозробник застосунку "Світло":
Ми опираємось на інформацію від офіційних джерел - це всі обленерго, ДТЕК, "Ясно", Львівська обленерго, інші. Тут важливо, що ми можемо тільки знати про планові відключення. Якісь там аварійні, екстрені, ми можемо знати тільки коли глобальні в регіоні почались екстрені - тоді ми намагаємось юзера попередити, що скоріш за все зараз планові будуть не діяти.
Застосунок вже доступний для ios та Android і діє на вісім областей України. Географію міст от-от планують розширити.
Андрій Захлюпаний, співрозробник застосунку "Світло":
На сьогоднішній момент уже майже два місяці застосунку і вже в нас на айосі 200 тисяч завантажень.
І розробка хлопців - не єдиний помічник українців у інформуванні щодо вимкнень електрики. Чимало ІТ-ентузіастів взялись створювати корисні програми для полегшення життя під час блекаутів.
Олексій Токар, розробник чат-бота "Чи є світло":
Щоб допомогти сусідам і не втрачати багато часу я вирішив трошки зібрати в телеграм групу, яка буде сповіщати всіх сусідів нашого будинку про те чи є наразі електрика вдома, чи ні.
Олексій створив чат-бот у телеграмі, який щодня повідомляє мешканців столиці про відключення саме у їхньому ЖК.
Тетяна, мешканка ЖК:
Дуже часто буває так, що ну дивишся зранку на графік електропостачання і думаєш все ок, ти встигаєш, за тебе по плану доїдеш їдеш додому і тут бачиш хлоп, а в тебе знеструмлення. Цей чат-бот виручає наразі цілу вулицю цілий мікрорайон.
Олексій Токар, розробник чат-бота "Чи є світло":
Принцип роботи досить простий. Як тільки вмикається світло вдома джерело безперебійного живлення відправляє email на мій імейл адрес домашній, а потім була створена невеличка програма. Вона постійно перевіряє мою електронну пошту, і якщо там знаходиться це сповіщення від джерела безперебійного живлення - то в телеграм-групу відправляються відповідний меседж де вказується чи було ввімкнення чи було вимкнення електрики вдома.
Виявилося, що графіки відключень співпадають і для сусіднього ЖК - зараз ботом Олексія користується більше тисячі киян!
А жителів інших районів столиці та й усіх регіонів - виручить Ukraine_svitlo_bot - його функціонал охоплює всю Україну.
Щоб підключитися - треба мати інтернет-роутер, розповідають розробники Дмитро Морозов та Богдан Григорович.
Дмитро Морозов, співрозробник Ukraine_svitlo_bot:
Все, що потрібно це перше зв'язатись зі своїм провайдером і попросити встановити послугу статичної ай-пі адреси. Надається така ай-пі адреса для вашого роутера - це як щось аналог адреси вашої домашньої, але в мережі інтернет. І тоді бот знає, що по цій адресі ви знаходитесь. Як тільки у вас зникає світло бот вам повідомляє. Що у вас немає світла. Як тільки з'явилося повідомляє що є.
Богдан Григорович, співрозробник Ukraine_svitlo_bot:
В Дмитра виникла ідея, він конкретно її реалізував написав код який пінгує роутери юзерів, які вони добавляють через телеграм-бот. Таким чином бот перевіряє чи є світло. Чи він може достукатись, послати запит вашому роутеру.
Перевага цього боту, кажуть розробники, в тому, що в будь-якій точці України на будь-яку багатоквартирку досить мати одну IP-адресу - створити будинковий чат, туди додати Ukraine_svitlo_bot і ввести віртуальну адресу. Так усім мешканцям щоразу як зникатиме світло - автоматично приходитиме сповіщення.
Ну й насамкінець, тим українцям, в кого в будинку живе електрик, який, ймовірно, працює в енергокомпанії - пощастило найбільше - добрий сусід їх попередить про енерговідключення завчасно:
Щоб піймати останні хвилини світла - підзарядити смартфон і випити гарячого чаю.
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