На руїнах багатоповерхівки у Дніпрі знайшли "дуже велику суму грошей" - Філатов [ Редагувати ]
На місці дев'ятиповерхівки у Дніпрі, яку знищила російська ракета, "знайдено дуже велику суму грошей". Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
На месте трагедии, в развалинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил. Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции. Сумма, валюта, упаковка не разглашаются ( хотя, естественно, мне, например, все подробности известны).
Очільник міста закликав власника грошей звернутися до поліції - йому віддадуть гроші.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі зросла до 45 осіб. 25 людей вважаються зниклими безвісти.
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