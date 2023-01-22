У путіна пригрозили "страшною війною" через постачання зброї Україні [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Постачання Україні наступального озброєння призведуть до "глобальної катастрофи". А рішення США та ЄС про військову допомогу ЗСУ нібито "ведуть світ до страшної війни" і "зовсім іншим бойовим діям".
Про це повідомляє спікер держдуми рф в'ячеслав володін.
"Якщо Вашингтон і країни НАТО поставлять озброєння, яке буде використане для завдання ударів по мирних містах і спроб захоплення наших територій, як вони погрожують, - це призведе до заходів у відповідь з використанням більш потужної зброї", - заявив він.
На його думку, рішення Вашингтона та Брюсселя "ведуть світ до страшної війни" і "зовсім іншим бойовим діям".
"З огляду на технологічну перевагу російської зброї, закордонним політикам, які приймають такі рішення, необхідно зрозуміти: це може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їхні країни", - говорить володін.
Як повідомлялось, висловлювання президента рф володимира путіна щодо війни проти України свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, задля яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення.
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