"Звуки нашої перемоги почує вся Україна": Зеленський привітав з Днем Соборності [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Соборності України. Він запевнив українців у перемозі та нагадав про дві мудрості.
Глава держави опублікував відповідне відео на Facebook-сторінці.
"Сьогодні ми святкуємо День Соборності України. Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Наша Україна єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина", - заявив Зеленський.
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