Президент Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Соборності України. Він запевнив українців у перемозі та нагадав про дві мудрості.

Глава держави опублікував відповідне відео на Facebook-сторінці.

"Сьогодні ми святкуємо День Соборності України. Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Наша Україна єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина", - заявив Зеленський.