"Перечекати не вдасться": у Зеленського зробили потужну заяву [ Редагувати ]
Партнери мають усвідомити просту істину, що Україна виборює виживання Європи. Тому українським партнерам та союзникам потрібно злагоджено допомагати Україні.
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Партнерам потрібно усвідомити істину: на жаль, на глобальному кораблі є пробоїна, і ua-частина команди бореться за виживання судна. "Перечекати/відсидітися" не вийде. Щоб урятувати корабель, потрібні злагоджені дії всіх. А це означає танки, ракети, зброю, гроші та інше для України", - написав він.
Партнерам потрібно усвідомити істину:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 22, 2023
… на жаль, на глобальному кораблі є пробоїна, і ua-частина команди бореться за виживання судна. «Перечекати/відсидітися» не вийде. Щоб урятувати корабель, потрібні злагоджені дії всіх. А це означає танки, ракети, зброю, гроші та інше для 🇺🇦
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