"Їдуть до України?": БМП Bradley помітили у Польщі (відео) [ Редагувати ]
У неділю, 22 січня, очевидці помітили у Польщі американські БМП Bradley на залізниці.
Відповідне відео публікують в мережі.
Відео активно розповсюджується в українських Telegram-каналах, але поки що офіційних підтверджень не було.
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