Зеленський звернувся до українців [ Редагувати ]
У неділю, 22 січня, Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.
І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага - питанням оборони, зовнішній політиці, війні. Але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях.
І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Уже підготовлених. Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо. У кожній ситуації будемо детально розбиратися. Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових.
Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки.
І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій, від держави.
Я дякую правоохоронцям, які захищають закон і державні інтереси, що забезпечують справедливість! І дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами і встановлюють повну картину!
Ми всі маємо – кожен своє – робити для нашої єдності. Сила суспільства і міцність держави поєднуються саме справедливістю.
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