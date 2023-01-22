Військове командування України має створити резервний особовий склад. Таке доручення їм надав президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє Офіс президента.

За словами Зеленського, створення резервного складу необхідне для того, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

Тому що це складно з різних причин - і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний.

Він звернув увагу, що наразі не може розкривати всі подробиці мобілізаційних процесів. Однак заявив, що Ставка верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення. Військові командувачі вже приступили до їх реалізації на своїх напрямах.

Президент зазначив, що особовий склад української армії є найважливішим ресурсом, який потрібно берегти.