До чого може призвести зменшення поставок зброї Україні: Зеленський дав відповідь [ Редагувати ]
У неділю, 22 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що саме швидкі рішення допомогли у цій війні не втрати розуму, адекватності і контролю над ситуацією.
В інтерв’ю німецькому телеканалу ARD розповів, до чого може призвести зменшення поставок зброї Україні, а також про справедливість, критику і важливість обʼєднаного інформаційного поля в умовах війни.
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