Суд відмовився відправляти Коболєва в СІЗО [ Редагувати ]
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. Про це стало відомо під час трансляції із залу Вищого антикорупційного суду.
Під час засіданні представники прокуратури виступили з проханням застосувати Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Однак з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн гривень.
Суд відмовив у цьому клопотанні.
Розглянувши клопотання детектива САП про застосування запобіжного заходу тримання під вартою відносно Андрія Коболєва, ...... , слідчий суддя постановив: клопотання детектива залишити без задоволення, копію ухвали негайно вручити прокурору та захисникам, ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів після оголошення.
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