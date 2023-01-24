У Зеленського розповіли, у якому випадку Україна отримає достатньо танків [ Редагувати ]
Союзники у будь-якому разі передадуть Україні достатню кількість танків. Над цим зараз ведеться робота.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
"Танки точно будуть у будь-якому разі. Танків буде достатньо. Сьогодні займаються усі практично під егідою президента Володимира Зеленського переговорами на різних майданчиках. Сьогодні є чітке розуміння практично всіма лідерами наших країн-партнерів, що танки необхідно передати Україні", - зазначив Подоляк.
Він наголосив, що передача танків - це "не питання десятків, а сотень". За його словами, зараз для України пріоритетні постачання саме німецьких Leopard, оскільки ця техніка з погляду логістики зараз є найбільш оптимальним варіантом.
Подоляк зазначив, що Україна навіть зможе збудувати центри, де ремонтуватимуть німецькі танки, і це дуже важливий нюанс.
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