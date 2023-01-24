Мобілізація в Україні почалася 24 лютого минулого року, триває постійно та без жодних хвиль. Збройні сили України потребують фахівців на нові зразки озброєння.

Про це повідомляє начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач.

"У більшості випадків громадяни сьогодні викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина приймається після висновку медичної комісії про придатність до військової служби", - йдеться у заяві.

За словами Горбача, особовий склад, який раніше не проходив служби призивається до навчальних центрів, де, відбувається навчання за визначеними спеціальностями. Після чого військовослужбовці прибувають до військових частин на конкретні посади.

"Громадяни, які мобілізуються з досвідом військової служби та нетривалою перервою у проходженні служби можуть відправлятися одразу до бойових військових частин", - пояснив Роман Горбач.

Військовий пояснює, що зараз Збройним силам Україні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. У першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.