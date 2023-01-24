Зеленський обговорив з Макроном дипломатичні кроки для завершення війни [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
У вівторок, 24 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.
Про це повідомляється в Telegram глави держави.
"У розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО. Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни. Окремо наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі", - написав Зеленський.
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