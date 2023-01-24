Швейцарія хоче дозволити реекспорт озброєння до України [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Комісія з політики безпеки нижньої палати парламенту Швейцарії ухвалила подання, яке передбачає дозвіл на реекспорт зброї з третіх країн для України.
Про це повідомляє парламент Швейцарії.
Зазначається, що профільна комісія ухвалила подання та депутатську ініціативу щодо реекспорту військової техніки. Передбачається, що декларації про нереекспорт можуть скасовуватися у випадках, коли порушується заборона застосування сили згідно з міжнародним правом. Мова йде про війну РФ проти України.
Більшість членів комісії вважає, що зміна законодавчої бази не має порушити нейтралітету Швейцарії, який забороняє реекспорт зброї у країни, які перебувають у стані війни. Це рішення стосуватиметься країн, які раніше отримали озброєння у Швейцарії. Після змінення законодавства уряд Швейцарії зможе оголошувати про скасування декларації про нереекспорт країною, що придбала швейцарську зброю.
Декларація про нереекспорт зброї повинна стати недійсною, якщо є впевненість у тому, що військові засоби будуть передані Україні через війну. У разі позитивного рішення, зміни в законі набудуть чинності 1 травня. Потенційний дозвіл на реекспорт швейцарської зброї до України може отримати Німеччина, Данія та Іспанія.
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