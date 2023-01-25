Зеленський і Шольц провели розмову після рішення про передачу Leopard 2 [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову після рішення Берліну щодо передачі танків Leopard 2 для українських захисників. Про це повідомляє Sky News.
Шольц провів розмову з Зеленським перед виступом у німецькому парламенті. Канцлер сказав, що відправляти зброю в Україну правильно, але він хоче уникнути ескалації війни.
Причина викликів, які стоять перед нами, - це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, були поставлені під сумнів.
Шольц підкреслив "правильність" тісній співпраці партнерів щодо постачання озброєння.
Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга написав:
Танкове привітання - саме так охарактеризую щойно проведену розмову Президента Зеленського з канцлером Шольцем.
Так, у свій День народження Зеленський отримав підтвердження про рішення Німеччини розпочати постачання танки Leopard 2 Україні, а також про надання дозволу третім країнам постачати танки цього типу.
За його словами, кращого привітання для президента держави бути й не може.
Мені здається, що це закономірно отримувати саме такі побажання саме президентом Зеленським і добрий приклад для інших лідерів у сьогоднішніх привітаннях. Впевнений. Так і буде.
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