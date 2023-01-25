Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову після рішення Берліну щодо передачі танків Leopard 2 для українських захисників. Про це повідомляє Sky News.

Шольц провів розмову з Зеленським перед виступом у німецькому парламенті. Канцлер сказав, що відправляти зброю в Україну правильно, але він хоче уникнути ескалації війни.

Причина викликів, які стоять перед нами, - це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, були поставлені під сумнів.

Шольц підкреслив "правильність" тісній співпраці партнерів щодо постачання озброєння.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга написав:

Танкове привітання - саме так охарактеризую щойно проведену розмову Президента Зеленського з канцлером Шольцем.

Так, у свій День народження Зеленський отримав підтвердження про рішення Німеччини розпочати постачання танки Leopard 2 Україні, а також про надання дозволу третім країнам постачати танки цього типу.

За його словами, кращого привітання для президента держави бути й не може.