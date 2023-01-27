ЗСУ знищили склад із боєкомплектом окупантів під Бахмутом (відео) [ Редагувати ]
Збройні сили України знищили російський склад із боєкомплектом на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє МВС України.
На Бахмутському напрямку 3 бригади оперативного призначення НГУ спільно з 44-ю окремою артилерійською бригадою ЗСУ виявили та знищили склад БК противника.
Як повідомляють військові, на складі ворога зберігалися протитанкові міни, заряди до ПТУР, РПГ та боєприпаси для стрілецького озброєння.
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