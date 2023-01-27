До дітей можна, на відпочинок ні: Кабмін схвалив постанову про виїзд чиновників закордон

ародні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні