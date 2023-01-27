Скільки танків отримає Україна від західних партнерів: відповідь посла [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Західні партнери передадуть Україні 321 танк у рамках військової допомоги через російське вторгнення.
Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко, повідомляє BFM TV.
"Нам потрібна ця допомога якнайшвидше", - заявив він.
Омельченко додав, що терміни постачання залежать від типу танка та країни-виробника,
"Якщо чекати до серпня чи вересня, буде надто пізно", - наголосив посол.
по темі
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
ародні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні
Українські військові продовжують утримувати оборону у східних областях
Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо підтвердив виділення найбільшого пакета військової допомоги для України
Президент США Джо Байден хотів би відвідати Україну у майбутньому