Зеленський відреагував на теракт в Єрусалимі та загибель українки [ Редагувати ]
Україна поділяє біль ізраїльського народу і вважає, що терору не має бути місця в сучасному світі.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський.
"Поділяємо біль народу через теракти в Єрусалимі", - йдеться у заяві.
Зеленський зазначив, що серед жертв - українка. Він висловив щирі співчуття рідним загиблих.
"Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні", - додав президент.
Поділяємо біль народу 🇮🇱 через теракти в Єрусалимі. Серед жертв – українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в 🇮🇱, ні в 🇺🇦.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2023
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