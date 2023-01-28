Внаслідок обстрілу Костянтинівки поранено 14 мирних людей (відео) [ Редагувати ]
Число поранених мирних жителів через обстріл Костянтинівки росіянами зросло до 14.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook.
"Станом на 15:00 вже відомо про 3 загиблих та 14 поранених цивільних", - зазначив Кириленко.
За його словами, росіяни часто обстрілюють місто, незважаючи на його відносно віддалене розташування лінії фронту.
Глава ОВА також закликав жителів Костянтинівки евакуюватися, оскільки всі, хто там залишаються, наражають себе на смертельну небезпеку.
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Дві людини загинули та ще п’ять отримали поранення внаслідок обстрілу російськими загарбниками міста Часів Яр на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Крім того, зафіксовані обстріли по Авдіївці, Торецьку, Олександрополю та Богоявленці.
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