Україні потрібні далекобійні ракети, щоб зупинити російський терор. Про це сказав президент Володимир Зеленський напередодні, зазначивши, що окупанти встановлюють свої пускові установки далеко від лінії фронту і продовжують нищити ними українські міста. Без ракет, які можуть долати сотні кілометрів, зупинити агресора складно.

Які види озброєнь може отримати Україна? Вирішуватимуть про це на наступній зустрічі у форматі Рамштайн - 14 лютого. Чого очікувати від засідання, і що про ще кажуть західні ЗМІ та аналітики - аналізувала Олена Абрамович.

Західні танки Україна собі виборола, тож тепер час говорити про літаки-винищувачі. Такі розмови ведуться цього тижня у західних ЗМІ, і такі завдання ставлять українські дипломати. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу написав про це у соцмережі Твіттер.

Дмитро Кулеба Міністр, закордонних справ:

... Подякував Польщі, яка першою публічно оголосила про постачання "Леопардів 2", таким чином зробивши вирішальний внесок у формування танкової коаліції. Попереду у нас нові завдання: винищувачі західного типу, санкції, реалізація Формули миру.

Ці завдання Україна посилено опрацьовуватиме на наступній зустрічі у форматі Рамштайн. Відбудеться вона у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 14 лютого - там зберуться міністри оборони з країн Альянсу на дводенне засідання. Оглядачі кажуть, що кулуарні дискусії про літаки в країнах ЄС уже ведуться. Тож на Рамштайні питання мають підняти, хоч поки що і неофіційно.

Ед Арнольд, дослідник у Королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень:

Я думаю, що наразі вони хочуть подивитися, як Україна впорається з танками, а потім оцінити. Тож це, безсумнівно, буде на порядку денному майбутніх зустрічей Ramstein, і ви побачите, що тиск в цьому питанні зростатиме. Але на цей час я б не очікував таких швидких рішень.

Європейська редакція газети "Політико", тим часом провела приватні розмови не під запис із дипломатами з галузі оборони. Журналісти опитали до десятка чиновників, і ті підтвердили - внутрішня дискусія про постачання Україні реактивних винищувачів триває. Хай навіть зараз німецький канцлер чи американський президент кажуть, що це неможливо.

Вашингтон сказав Києву, що постачання літаків "на цей час заборонено", - сказав дипломат, і додав: "це червона лінія, але минулого літа у нас була червона лінія на Himars, і її перетнули. Потім це були бойові танки, і теж зрушилося.

Також один із дипломатів у розмові з журналістами визнав: ще на початку минулого року західні лідери домовилися не постачати Україні усю зброю одразу, а робити це поступово, щоб не надто провокувати москву.

Багато країн на Заході вважають, що якби ми постачали Україні всю техніку, яку вони у нас просили на першому етапі війни, була б сильна реакція росії, зокрема, і ядерна. Називайте це процесом звикання.

З танками захід забарився з дещо іншої причини. Німецький канцлер не хотів йти на цей крок без аналогічних дій США. І дискусії затяглися на довше, ніж сторони очікували, пише Politico з посиланням на розмови з 18-тьма різними дипломатами. Тепер торги триватимуть щодо літаків.

Європейські дипломати кажуть, що Захід спочатку захоче вичерпати всі інші варіанти повітряної підтримки, з-поміж яких і більше ударних безпілотників і, можливо, ракет далекого радіусу дії. Вашингтон також нещодавно схвалив надання партії некерованих ракет Zuni часів холодної війни, які українська армія могла запускати зі своїх літаків Міг радянських часів.

Хай там як, навчати українських льотчиків США вже погодились. У липні американський конгрес схвалив бюджет 100 мільйонів доларів на тренування наших пілотів на американських винищувачах. А в жовтні Україна оголосила про відбір групи з кількох десятків фахівців.