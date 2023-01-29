Новообраний президент Чехії Петр Павел разом з очільницею Словаччини - Зузанною Чапутовою планують відвідати Україну. Про це повідомляють чеські медіа.

Отже: хто такий Павел? Це - відставний генерал НАТО. Він переміг у другому турі у колишнього прем'єра, мільярдера Андрея Бабіша. Боротьба була запеклою. І у передвиборчій риториці кожного - головною темою була... Україна! Чому? І що означає для нас - перемога Петера Павела? Далі.

Обраний чеський президент Петр Павел вітає своїх прихильників. У другому турі він переміг колишнього прем'єра, мільярдера-популіста Андрея Бабіша. Явка була рекордною - 70%.

Петр Павел, обраний президент Чехії:

Я розумію, що дехто розчарований через те, що їхній улюблений кандидат не переміг. Але я також бачу, що в цій країні немає виборців-переможців чи тих, хто програв. Я бачу, що на цих виборах перемогли цінності. Такі цінності, як правда, гідність, повага і смирення (оплески).

61-річний Павел усе своє життя присвятив армії й лише кілька років тому пішов у політику. Свого часу очолював Генштаб Чехії, а також став першим представником посткомуністичної країни на чолі військового комітету НАТО. Упродовж передвиборчої кампанії декларував - росія повинна програти війну, тож Україні потрібно надавати зброю, і потому прийняти до Північноатлантичного альянсу.

Петр Павел, обраний президент Чехії:

Я переконаний, що Чеська Республіка досить багато зробила для України від початку війни, і вона зробила все, що могла. Я пишаюся тим, що ми були одними з перших, хто її захистив, і що ця підтримка відтоді взагалі не змінилася.

Натомість головний опонент Павела Андрей Бабіш, хоч напряму і не підтримував росію, однак повторював вигідні кремлю наративи: про потребу у мирній конференції, що зброя потрібна самій Чехії, і що Україна не може стати членом НАТО.

Та експлуатував маніпулятивну страшилку про безпосередню участь країни у війні. Ці протиріччя і стали чи не головною ідеєю другого туру.

Однак загальний бекграунд зіграв проти мільярдера, якого ЗМІ часто порівнюють з Дональдом Трампом чи Сильвіо Берлусконі. За час свого прем'єрства він відзначився корупційними скандалами, які спровокували найбільші з часів Оксамитової революції протести в країні.

Андрей Бабіш, кандидат у Президенти Чехії:

Я думаю, що всі ці скандали були організовані людьми, які не хочуть, щоб я був у політиці, тому що я створив рух проти корупції. Тому що я абсолютно незалежний, і ніхто не може мене корумпувати.

Виконавча влада у Чехії переважно належить уряду, який визначається за результатом парламентських виборів, при цьому президент все одно залишається досить помітною фігурою. Він формально обирає та призначає прем'єра, має право вето щодо законів, призначає суддів до Конституційного суду, голову Нацбанку і навіть університетських професорів. А також представляє країну на зовнішньополітичній арені. Саме тому аналітики вважають обрання Павела дуже позитивною подією, важливою і для України, і для всього Євросоюзу.

Володимир Фесенко, політолог:

Майбутній чеський президент він має досвід роботи в структурах НАТО і він дійсно дотримується активних проєвропейських позицій. Він базує свою програмну, політичну позицію на політичних цінностях. І безумовно це сприятиме консолідації дій Європейського Союзу, і продовженню активної позиції Чехії в спільній європейській політиці.

Від початку повномасштабного вторгнення Чехія стала для України одним з найнадійніших партнерів. Вона надала десятки танків, БМП, ЗРК, РСЗВ і гелікоптерів. У країні запущено проєкт з виробництва боєприпасів та ремонту нашої військової техніки. До всього, Чехія прихистила до півмільйона українських біженців. І президентство Павела означає, що згортання такої політики точно не відбудеться.

Володимир Фесенко, політолог:

Він під час виборчої кампанії демонстрував таку послідовну проєвропейську та проукраїнську позицію. Чехія головувала в Європейському союзі в другій половині минулого року. І багато зробила для підтримки України. І Безумовно перемога пана Павела на цих виборах означає збереження такої підтримки.

У повноваження обраний президент вступить восьмого березня. На посаді голови держави він змінить Мілоша Земана. Першою леді Чехії теж буде колишня військова - Ева Павлова є підполковником у відставці.