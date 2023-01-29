Резніков чекає від Заходу зобов'язань найближчими тижнями [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Україна розраховує на отримання від партнерів авіації вслід за бойовими танками. Тому сподівається на зобов'язання від партнерів в питанні літаків вже в найближчі два тижні.
Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CBC.
Він зазначив, що бойова авіація від партнерів може "змінити правила гри у боротьбі з Росією".
"Я написав список побажань Санті, і в цьому списку залишаються винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети, які допоможуть вражати склади палива та боєприпасів росіян та їх пункти управління", - сказав Резніков.
Також міністр в інтерв'ю наголосив, він сподівається, що "найближчі два тижні обговорень з європейськими та північноамериканськими союзниками щодо військової авіації приведуть до відповідних зобов’язань".
Резніков звернув увагу, що з початком війни українцям почала надходити така військова техніка, якої Україна колись і не мала. Зокрема, протитанкова та зенітна зброя, а також артилерія великої дальності та системи ППО.
"Для мене все, що неможливо сьогодні [буде] можливим завтра", - підсумував Резніков.
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