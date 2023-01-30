У Краматорському районі Донецької області під час виконання бойового завдання 27 січня загинув пілот Данило Мурашко. Про це повідомляє 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

30 січня ми провели в останній політ відданого сина України та одного з кращих офіцерів нашої бригади, командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї майора Мурашко Данила Геннадійовича.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року льотчик здійснив 141 бойовий виліт і знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 особин живої сили противника.

За видатні досягнення у боротьбі з ворогом майор Мурашко (10.08.1998 р.н.) нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

Під час виконання бойового завдання у складі пари 27 січня 2023 року був підбитий ворожим винищувачем. Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. У зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю Героя.

За виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Мурашко Данило Геннадійович командуванням військової частини представлений до присвоєння звання "Герой України" (посмертно).

Майор Данило Мурашко