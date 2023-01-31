В Європі дискутують щодо постачання Україні винищувачів Ф-16. Польща вже заявила: готова передати літаки, якщо НАТО "дасть добро". Утім Німеччина - категорично проти. І каже ця місія наразі нездійсненна.

Чи дійсно це так? Олена Абрамович про можливі варіанти - далі.

Німці кажуть - про це не може бути й мови, поляки запевняють - немає нічого неможливого. І це свідчить, що на Заході розпочалась дискусія про постачання літаків до України. Питання щодо винищувачів на усіх можливих майданчиках наразі підіймають журналісти. Вкотре пояснювати свою позицію німецькому канцлеру Олафу Шольцу довелося під час візиту до Чилі.

Олаф Шольц, німецький канцлер:

Ще раз нагадаю, що на початку війни ми з американським президентом виключали, наприклад, запровадження "безпольотної зони", тому що це призвело б до прямої ескалації війни між росією та НАТО. І ми також відхилили, наприклад, такі безглузді запити, як сухопутні війська. Тому повторюсь - усе вже сказано, в тому числі й мною.

Коли мова йде про такі важливі речі, як зброя, має бути зважений раціональний підхід, наполіг Олаф Шольц. Менш категорично у той же час у Берліні звучала речниця уряду Крістіане Гофман.

Крістіане Гофман, речниця уряду Німеччини:

На цей час - це дуже гіпотетичне запитання. Тому я б не хотіла відповідати зараз. Але, звичайно, ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами з усіх цих питань. Як і в інших питаннях, ми хочемо уникнути ситуації, де б НАТО чи Німеччина стали воюючою стороною в агресивній війні росії. І, звичайно, ми будемо продовжувати дуже активно підтримувати Україну.

Західні дипломати не під запис кажуть, що кулуарні дискусії щодо авіації таки тривають. Питання просуває Польща. І польська влада у понеділок заявила - питання не є нереальним, але потребує узгодження.

Матеуш Моравецький, премʼєр-міністр Польщі:

Так само як це було кілька місяців тому, в контексті МІГів, будь-яка інша авіація буде застосована і, можливо, передана за погодженням з країнами НАТО. Ми будемо діяти у повній координації.

Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі:

Ми привезли Patriot в Україну, а нам казали, що це неможливо. Ми сформували коаліцію країн, які мають танки Leopard, цей процес реалізується. Все це свідчить про ефективність польської влади, про ефективність дій президента і польського уряду.

Тим часом в НАТО взялися залучати до постачання зброї все більше союзників за межами блоку. Під час економічного форуму у Давосі президентка Єврокомісії та генсек НАТО закликали Швейцарію переглянути свою позицію. А днями генсек НАТО звернувся і до влади Південної Кореї.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

Я закликаю Республіку Корея продовжувати та активізувати конкретне питання військової підтримки. Зрештою, це рішення приймати вам, але я скажу, що кілька союзників по НАТО, політика яких була - ніколи не експортувати зброю в країни, що перебувають у конфлікті, зараз змінили цю політику.

І поки в Південній Кореї думають, у Швейцарії вже є перше зрушення. Парламентська комісія з політики безпеки країни 24 січня ухвалила рішення про дозвіл на реекспорт своєї зброї до України. Попереду ще чимало інших голосувань, але це перше велике зрушення в цьому питанні у Швейцарії.