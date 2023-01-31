Російський олігарх Роман Абрамович передасть 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,8 млрд доларів) із продажу футбольного клубу "Челсі" до фонду для України. Проте відповідне рішення має схвалити Євросоюз.

Про це повідомляє The Telegraph.

Видання зазначає, що сума, яка стане однією з найбільших благодійних пожертв жертвам війни в історії, може бути переведена до поки що неназваного фонду протягом кількох тижнів.

Урядові інсайдери видання повідомляють, що новий фонд перебуває на межі отримання схвалення Комісії з питань благодійності. Однак, як передбачається, вони також мають отримати остаточне "зелене світло" з Європи, оскільки Абрамович також перебуває під санкціями там.

Колишній виконавчий директор Unicef UK Майк Пенроуз очолить фонд відповідно до угоди, укладеної між урядом та Абрамовичем, коли у травні минулого року було підписано угоду про продаж "Челсі".

У найближчі два тижні будуть представлені подробиці про правління та проєкти благодійної організації. Передбачається, що Пенроуз підтримував постійні контакти з урядом та відвідував Україну протягом 2022 року.