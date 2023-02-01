Перевели до реанімації: у мережі з'явилося нове фото Міхеіла Саакашвілі [ Редагувати ]
Фото: Reuters/Scanpix
У мережі з'явилося нове фото Міхеіла Саакашвілі. Повідомляють, що його перевели до реанімації через проблеми зі здоров'ям.
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