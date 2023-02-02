Як МОК ділитиме російських атлетів на "хороших" і "поганих"?

Неспортивні маніпуляції. Те, що росіяни використовують будь-яку можливість для поширення свого впливу - безперечно. І одним із таких майданчиків для них завжди була спортивна арена. А вилучення росіян з великого спорту стало потужним ударом для кремля. Та чи надовго? Бо ж Міжнародний олімпійський комітет хоче дозволити росії та білорусі брати участь у наступних олімпійських іграх. Низка країн жорстко засудила позицію МОКу. Дехто навіть готовий до бойкоту.

На яких умовах олімпійський комітет дозволить росії та білорусі повернутися у великий спорт? І чи бойкотуватиме олімпіаду Україна? Даніїл Снісар розкаже.

Санкційно-спортивна ізоляція дає тріщину.

Спорт - это один из окопов. И сдавать просто так этот окоп, чтобы поднять там белый флаг МОК - мы не имеем права.

Росія почала змаганння за повернення на велику спортивну арену.

Микола Давидюк, політолог:

Якщо росія хоче туди залізти, ок. Тоді які стопи цивілізований світ пропонує?

Виявилося, жодних!

Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України:

Якщо їх допустять під білим прапором, то цей білий прапор буде в крові наших українців.

Даніїл Снісар, кореспондент:

За рік великої війни Україні вдавалося суттєво ізолювати окупанта від світового спорту. Російські спортсмени могли хіба змагатися між собою, або у країнах третього світу.

Ситуація почала змінюватися восени, коли міжнародна федерація боксу зняла всі санкції з російських та білоруських спортсменів. Тоді це нікого не здивувало, бо ж організацію очолює російський функціонер.

Та минулий тиждень приніс новину більш приголомшливу. Міжнародний Олімпійський комітет заявив, що збирається дозволити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024 у Франції.

Жоден спортсмен не повинен бути позбавлений права брати участь у змаганнях лише через його паспорт. Резолюція визнала, що великі міжнародні спортивні заходи повинні організовуватися в дусі миру і що слід поважати об'єднавчий і примирливий характер таких заходів.

Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України:

Олімпійський комітет каже, що спорт поза політикою, що всі спортсмени світу мають приймати участь в Олімпійських іграх, що Олімпійські ігри обʼєднують. Ми не можемо бути поза політикою. Ми відстоюємо свою країну, ми відстоюємо свої інтереси.

Реакція українців на такий фол була бурхливою! Володимир Зеленський запросив президента МОКу Томаса Баха у Бахмут.

А ще - надіслав листа Еммануелю Макрону, із закликом не допустити участі росіян у змаганнях.

Володимир Зеленський, президент України:

Готуючись до паризької олімпіади, ми маємо бути впевнені в тому, що росія не може зможе використовувати її, чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії, чи свого державного шовінізму.

Червону картку олімпійському комітету показали й українські спортсмени.

Володимир Кличко, Олімпійський чемпіон з боксу у надважкій вазі:

Шановний Томас Бах, ви пропонуєте знову дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Іграх у Парижі. Я вам кажу, що сьогодні росіяни - олімпійські чемпіони у злочинах проти мирного населення. У них золота медаль за депортацію дітей і зґвалтування жінок. Ви не можете помістити свою олімпійську емблему на ці злочини, бо станете співучасником цієї огидної війни.

Та у МОК поки відмовлятися від бойкоту росіян і білорусів не хочуть. Тож на який умовах готові їх бачити? У Комітеті пропонують виступати їм під нейтральним прапором. Без будь-яких розпізнавальних атрибутів країни. І ще одне: це мають бути учасники, які не підтримують війну в Україні.

Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України:

Як зʼясувати, чи вони підтримують, чи не підтримують, якщо вони всі підтримують? Якщо ми бачимо, що вони на всіх зустрічах, там де йде пропаганда, вони стоять в спортивних костюмах, де є літера "З". Олімпійські чемпіони з інших видів спорту - вони збирають кошти на підтримку своїх воїнів.

Сотні російських атлетів нині зі зброєю на полі бою вбивають українців! А спортивні спілки рф - формуюють цілі загони. Ось відео з союзу бойових мистецтв росії:

Сегодня уже мало выйти на татами или на ринг, чтобы доказать, что ты боец. Настоящие бойцы сегодня те, кто проливает кровь за нашу родину. Сформирован отряд добровольцев. Их больше 90 человек. Сразу после соревнований, они отправятся в зону военной операции.

Добровольців набирають навіть у футбольних клубах! Чергова порція гарматного мʼяса - у вигляді батальйону "москва" - незабаром теж відправиться на передову.

Про необхідність воювати заявляють навіть в олімпійському комітеті рф!

Станіслав Поздняков, президент Олімпійського комітету рф:

Вважаємо служіння Батьківщині почесним обов'язком кожного громадянина, зокрема, членів збірних команд.

Тож про який нейтральний прапор може йти мова? І як МОК ділитиме російських атлетів на "хороших" і "поганих"?

До того ж, спорт для росії завжди був інструментом політики та особливої національної гордості. Тому й спортивна ізоляція для кремля - така болюча.

Тим часом світом шириться хвиля невдоволення такими рішеннями комітету. Однією із перших проти участі росіян в Олімпіаді виступила Польща.

Каміль Бортнічук, міністр спорту та туризму Польщі:

Діяльність Олімпійського комітету Польщі відповідатиме лінії, визначеній польською державною владою. Тому я можу сказати, що нашіі дії будуть сумісні з нашою політикою.

Президент Олімпійського комітету Польщі Анджей Крашніцький:

До завершення варварської війни в Україні, жодні російські та білоруські спортсмени не мають брати участі в будь-яких міжнародних змаганнях, зокрема Олімпійських іграх.

І не лише Польща. Проти рішення МОК виступили комітети Естонії, Великої Британії, Німеччини. Не підтримує повернення росіян і білорусів Норвегія. Низка країн не виключає розглянути варіант бойкотування наступних Олімпійських ігор. Так само вважають й у Данії.

А от Латвійський олімпійський комітет вже підтвердив - готові відмовитися від участі в Олімпіаді-2024.

Анда Чакша, міністр освіти та в.о. міністра спорту Латвії:

Бойкот Ігор у Парижі може відбутися, якщо до Олімпіади допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

Що ж до участі наших спортсменів в Олімпіаді - наразі питання відкрите. Можливий бойкот обговорюватимуть завтра на Генасамблеї національного олімпійського комітету.