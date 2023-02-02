Кінець епохи: Boeing 747 відправили "на пенсію" [ Редагувати ]
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31 січня була зібрана остання модель культового широкофюзеляжного літака Boeing 747 Jumbo Jet. Останній літак був 1574-м за рахунком. Таким чином Boeing 747 протримався на конвеєрі 54 роки.
Під час виводу літака з ангару, його провели майже тисячі працівників авіазаводу в Еверетті, штат Вашингтон, де їх збирали з 1967 року.
Останній Boeing 747 виявився вантажним, його викупила авіакомпанія Atlas Air Worldwide, повідомляє Reuters.
Піднявшись у повітря Jumbo Jet намалював у повітрі траекторію, що вимальовувалась у цифру "747", яку помітно у сервісі Flightradar 24.
Boeing 747 Jumbo Jet в свій час здійснив справжню революцію у сфері цивільної авіації. Це найвпізнаваніший літак у світі за свій характерний "горбатий" фюзеляж.
Він здійснив революцію в авіасполученнях, подвоївши пасажиромісткість і тим самим знизивши ціну на кожне місце. На піку своєї популярності в 1990 році Boeing поставив 70 одиниць за один рік.
Його розміри вражають: довжина фюзеляжу становить 68,5 метра, а висота дорівнює шестиповерховій будівлі. Дальність польоту становить понад 14 тисяч км.
Літак неодноразово був зіркою багатьох фільмів, наприклад, "Турбулентність", "Літак президента", "Казино Рояль", "Ульотний транспорт", "Зрадник", та багато інших.
Застарілий Jumbo Jet
Але, як і більшість старих технологій, з часом вона відійшла на другий план у порівнянні з деякими новішими реактивними літаками компанії, зокрема її двомоторними моделями, які використовувати паливо значно ефективніше при однаковій дальності.
Як зазначає Reuters, у 2022 році компанія поставила лише п’ять літаків 747. Нових моделей випускатись не буде, але останні поставлені Boeing літаки матимуть ресурс роботи та підтримки до 2050-х років.
Раніше podrobnosti.ua повідомляли про те, чому на літаках Boeing 747 користуються застарілими дискетами.
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