Пользователи компьютеров их 90-х и начала 2000-х наверняка даже не заметили, из обихода вышли архаичные 3,5-дюймовые дискеты. Помните, когда вы последний раз их использовали? Современных подростков такая древность даже шокирует.

Невероятно, но факт – этот устаревший тип носителей по-прежнему используется в некоторых отраслях промышленности, включая авиацию. Например, самолеты Boeing 747-400 используют устаревшие диски для получения критических обновлений программного обеспечения.

Типичные 3,5" дискеты

Это открытие было сделано фирмой по кибербезопасности Pen Test Partners (PTP), которая демонстрировала внутреннюю работу самолета 747 British Airways. Последний недавно вышел "на пенсию" из-за падения количества авиаперевозок во время пандемии коронавируса, сообщает The Register.

На записанном видео (таймлайн 7:45) команда обнаруживает навигационный загрузчик самолета, использующий слот для 3,5-дюймовых дискет. Его необходимо обновлять каждые 28 дней.

Обратите внимание на время ролика 7:45

Таким образом, инженеры компании ежемесячно пользуются несколькими такими носителями, чтобы обновлять навигационное оборудование.

Aviation Today уточняет, что дискетами пользуются не только на Boeing 747.

Дисковод для 3,5-дюймовых дисков на борту Boeing 747-400

Популярный авиалайнер Boeing 737 уже много лет используют устаревшие носители для загрузки программного обеспечения авионики, и с ростом баз данных некоторые инженеры загружают обновления, используя до 8 дискет. Самолетам передают важную информацию об аэропортах, взлетно-посадочных полосах, маршрутах полета, путевых точках и прочую критически важную информацию.

Второй удивительный факт, который обнаружили специалисты Pen Test Partners, это то, насколько просто можно взломать бортовую систему, используя такие носители.

Дискеты были основным носителем информации в 80-х и 90-х годах XX столетия

В прошлом году эксперты по кибербезопасности обнаружили эксплойт переполнения буфера в развлекательной системе рейса British Airways. Однако до сих пор нет доказательств того, что пассажиры могут получить доступ к системам полета со своих пассажирских мест.

Современные самолеты используют более передовые технологии, нежели старые дискеты. В их числе оптоволоконные сети и беспроводные обновления. Однако новые технологии не всегда означают, что они более безопасны.

Проблемы с новейшим программным обеспечением вызвали две авиакатастрофы с участием Boeing 737 Max, в результате которых погибли 346 человек. Эксплуатация самолетов была срочно прекращена по всему миру до исправления ошибок, и в мае 2020 года авиапроизводитель возобновил производство самолетов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Virgin Galactic представила проект сверхзвукового пассажирского самолета.