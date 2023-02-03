У Білому домі та Центральному розвідувальному управлінні США спростували заяви про те, що нібито пропонували москві та Києву мирний план, який передбачав припинення бойових дій в обмін на окупацію росіянами частини українських територій.

Зокрема, представник ЦРУ сказав Newsweek, твердження в матеріалі швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс нібито здійснив таємну поїздку до Москви в середині січня 2023 року в Київ та Москву та пропонував "мир в обмін на п'яту частину території України на користь РФ" є абсолютно неправдивими.

Своє чергою заступник прес-секретаря Ради нацбезпеки Білого дому Шон Девітт заявив, повідомлення газети "не відповідає дійсності", і що ЦРУ скаже те саме.