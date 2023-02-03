Дефіцит суттєвий, найскладніша ситуація в Херсонській області - "Укренерго" [ Редагувати ]
В енергосистемі України й надалі зберігається суттєвий дефіцит. Найскладніша ситуація в Херсонській області внаслідок обстрілу.
Про це повідомляє у Facebook "Укренерго".
Два блоки на теплових електростанціях підключено в роботу, а ще один було виведено в аварійний ремонт.
"Наявний обсяг виробленої електроенергії розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення", - пише "Укренерго".
Зазначається, що в Одеській області зберігаються мережеві обмеження.
До усіх обленерго були доведені ліміти споживання. У разі перевищення лімітів будуть застосовуватись аварійні відключення.
"За минулу добу ворог піддав масованим артилерійським обстрілам енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях. Особливо складна ситуація після обстрілів в Херсонській області. Через значні пошкодження знеструмлені деякі об’єкти й в сусідній Миколаївській області", - додає пресслужба.
Також ремонтні бригади відновили функціональність ключового обладнання на декількох підстанціях на сході та півдні країни.
по темі
Українські десантники знищили підрозділ окупантів та бронетехніку
Російські військові сьогодні вночі, 3 лютого, із використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області
У Білому домі та Центральному розвідувальному управлінні США спростували заяви про те, що нібито пропонували москві та Києву мирний план
За даними на ранок п'ятниці, 3 лютого, українські військові ліквідували за добу 840 російських солдатів
Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади