Українські захисники влаштували засідку у ворожому тилу, знищили російську техніку та зірвали штурм окупантів на Вугледарському напрямку. Про це повідомляють Сили спецоперацій ЗСУ.

Повідомляється, що наші захисники влаштували засідку на шляху висування танкового підрозділу росіян - сумнозвісної 155 бригади морської піхоти, що базується у місті Владивосток. Внаслідок спільних дій бійців ССО та 72-ї окремої механізованої бригади було знищений модернізований російський танк Т-80, ще до того як він вийшов на вогневу позицію.

Під час бою у полон потрапили два члени танкового екіпажу - контрактники, російські морські піхотинці.

Українські військовослужбовці надали кваліфіковану медичну допомогу полоненим та винесли їх за лінію бойового зіткнення в розташування Сил оборони.