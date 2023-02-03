Сили ЗСУ зірвали штурм поблизу Вугледару (відео) [ Редагувати ]
Українські захисники влаштували засідку у ворожому тилу, знищили російську техніку та зірвали штурм окупантів на Вугледарському напрямку. Про це повідомляють Сили спецоперацій ЗСУ.
Повідомляється, що наші захисники влаштували засідку на шляху висування танкового підрозділу росіян - сумнозвісної 155 бригади морської піхоти, що базується у місті Владивосток. Внаслідок спільних дій бійців ССО та 72-ї окремої механізованої бригади було знищений модернізований російський танк Т-80, ще до того як він вийшов на вогневу позицію.
Під час бою у полон потрапили два члени танкового екіпажу - контрактники, російські морські піхотинці.
Українські військовослужбовці надали кваліфіковану медичну допомогу полоненим та винесли їх за лінію бойового зіткнення в розташування Сил оборони.
Спільна операція ССО України та 72-ї ОМБр пройшла без втрат з нашої сторони і зірвала заплановані ворогом штурмові дії на Вугледарському напрямку
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